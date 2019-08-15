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Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 yıldan beri başarıdan başarıya koşan özel sporcular, Türkiye Özel Sporcular Federasyonuna teşekkür etti.

15.08.2019 17:37 Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 yıldan beri başarıdan başarıya koşan özel sporcular, Türkiye Özel Sporcular Federasyonuna teşekkür etti. Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği Başkanı Güngör Erenoğlu yaptığı açıklamada, federasyonun büyük desteğini gördüklerini anlattı.

Güngör Erenoğlu açıklamasında, "Dört yıldır Avrupa ve Dünya şampiyonalarında birçok başarı elde ettik. En son 1-4 Ağustos tarihlerinde İsviçre Notwill'de gerçekleştirilen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında; Burhaniyeli Özel sporcularımız ile 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde ettik.

Federasyonumuzun bu başarılardaki emeği için teşekkürü borç biliriz. Milli takım kampları, antrenmanlar için malzeme desteği, yurt dışı çıkışlarda ekibimize gösterilen hassasiyet ve sporcularımızın aldığı olimpik maaşlar için, Federasyon Başkanı Birol Aydın'a ve şahsında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Biliyoruz ki, Dünya şampiyonu sporcularımızın ödül yönetmeliğinden hakkı olan ödülleri alması içinde gerekli çabayı göstermektedirler" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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