Burhaniye'de şampiyonluk sevinci
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Süper Amatör Lig A grubu şampiyonu Burhaniye Belediyespor oldu.
16.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:29
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, Süper Amatör Lig A grubu şampiyonu Burhaniye Belediyespor oldu. Burhaniye Belediyespor kendi sahasında ağırladığı Uğur Grup Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
TFF tarafından alınan kararla seyircisiz oynanan maçta şampiyonluğu kazanan Burhaniye Belediyespor maç sonunda büyük coşku yaşadı. Stat dışında takımlarını yalnız bırakmayarak destekleyen Burhaniye Belediyespor taraftarları maç sonucunda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Burhaniye Belediyespor Başkanı Ali Kemal Deveciler, maçı izlerken, futbolcularla şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti. Teknik heyet ve takım oyuncularını tek tek tebrik eden Başkan Deveciler "Emin adımlarla üst liglere yürüyoruz. Kulübümüzün en büyük destekçileri olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tebrikler Burhaniye Belediyespor." şeklinde konuştu. Süper Amatör lig A grubu şampiyonu olan Burhaniye Belediyespor diğer grubun lideri ile final oynayarak BAL Bölgesel Amatör Ligi yükselme fırsatı yakalayacak. - BALIKESİR
TFF tarafından alınan kararla seyircisiz oynanan maçta şampiyonluğu kazanan Burhaniye Belediyespor maç sonunda büyük coşku yaşadı. Stat dışında takımlarını yalnız bırakmayarak destekleyen Burhaniye Belediyespor taraftarları maç sonucunda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Burhaniye Belediyespor Başkanı Ali Kemal Deveciler, maçı izlerken, futbolcularla şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti. Teknik heyet ve takım oyuncularını tek tek tebrik eden Başkan Deveciler "Emin adımlarla üst liglere yürüyoruz. Kulübümüzün en büyük destekçileri olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tebrikler Burhaniye Belediyespor." şeklinde konuştu. Süper Amatör lig A grubu şampiyonu olan Burhaniye Belediyespor diğer grubun lideri ile final oynayarak BAL Bölgesel Amatör Ligi yükselme fırsatı yakalayacak. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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