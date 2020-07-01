Burhaniye'de şaşırtan yön levhası düzeltildi

Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı kavşağında sürücüleri şaşırtan yön levhası düzeltildi.

Burhaniye'de şaşırtan yön levhası düzeltildi
01.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:00
Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı kavşağında sürücüleri şaşırtan yön levhası düzeltildi. Yön levhasını yenileyen belediye görevlilerine teşekkür eden yazlıkçı Necmi Alanbay, bundan böyle sürücülerin mağdur olmayacaklarını söyledi.

Akçay yönünden gelen araçların, ilçe merkezi yerine Eczacı Rasim Caddesi'ne girmesine neden olan yön levhası, konu ile ilgili haberin gazetelerde yer alması üzerine belediyeyi harekete geçirdi. Bir başka levhanın arkasında kalan Burhaniye levhası yükseltilerek görünürlüğü sağlanırken. sorun da çözülmüş oldu. Duyarlılık gösteren belediye yetkililerine teşekkür eden Necmi Alanbay, "Buradaki hata, yöreye ilk kez gelen pek çok sürücüyü mağdur ediyordu. İlçe merkezini gösteren Burhaniye levhasını yükselten ekipler, sorunu çözmüş oldu. Bundan sonra sıkıntı yaşanmayacak. Duyarlılık gösteren Belediye yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Akçay, Ören, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Burhaniye'de şaşırtan yön levhası düzeltildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: flaş - Haber 17:29: Narven Termal Kasaba'dan off road tutkunlarına müjde - Haber 17:29: Kreş bahçesinde fasulye yetiştirdiler, toplayıp afiyetle yediler - Haber 17:29: Konyaaltı Belediyesi esnaftan 3 ay kira almayacak - Haber 17:29: Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in ilhak planının durdurulması çağrısında bulundu - Haber 15:32: Yargıtay, eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu - Haber 15:26: 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu - Ekonomi 15:02: Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı - Haber 09:53: İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi - Ekonomi