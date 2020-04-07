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Burhaniye'de sebze meyve dikimine başlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sebze dikimine başlanırken, seralarda üretilen fideler de çiftçilerin işini kolaylaştırdı.

07.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:46
Burhaniye'de sebze meyve dikimine başlandı
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, sebze dikimine başlanırken, seralarda üretilen fideler de çiftçilerin işini kolaylaştırdı. Domatesten çileğe kadar değişik fideleri sattıklarını anlatan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş, ilçede 4 bin dekarın üzerinde domates dikimi yapıldığını söyledi.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Burhaniye ovasında sebze fidesi dikimine başlandı. Çiftçiler, bayilerde satılan fidelere yoğun ilgi gösterirken, son günlerde düşen yağmurların zeytin ve sebzeler için çok yararlı olduğu kaydedildi. Nisan ayı ile birlikte, bayilerde, domates, biber, patlıcan, çilek, salatalık ve kabak fideleri satılmaya başlandı. Burhaniye'nin önemli bir sebze üretim merkezi olduğunu anlatan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte sebze ekimine başlandı. Biz de çeşit çeşit fideler getirdik. Fidelerin tanesi çeşidine göre, 70 kuruş ile 2 lira arasında satılmaktadır. Seralarda üretilen bu fideler çiftçilerin işini kolaylaştırdı. İlçemizde yalnızca 4 bin dekarın üzerinde domates ekimi yapılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Burhaniye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Burhaniye'de sebze meyve dikimine başlandı - Ekonomi

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