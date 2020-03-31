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Burhaniye'de "Seyahat İzin Kurulu" göreve başladı

Burhaniye'de İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Şehirler Arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Genelgesine istinaden oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu" ilk toplantısını yaptı.

31.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:18
Burhaniye'de
Burhaniye 'de İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Şehirler Arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Genelgesine istinaden oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu" ilk toplantısını yaptı.

Kaymakamı Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Burhaniye Otogarında hizmet etmek üzere uygun görülen kamu görevlilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulu" hafta sonu göreve başladı.

Kaymakam Hüseyin Öner, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede alınan tedbirler kapsamında; bundan böyle vatandaşlarımızın şehirler arası otobüs seferleri ile yolculuk etmesi 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren seyahat izin kurullarından seyahat belgesi alma şartına bağlanmıştır. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması için İlçemiz otogarında bulunan Seyahat İzin Kurulundan seyahat belgesi alması gerekmektedir. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek ve vatandaşlarımız şehirlerarası seyahatlerini bu belge ile yapabileceklerdir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Güncel
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