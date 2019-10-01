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Burhaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 12:36Burhaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edremit KOM Grup Amirliği görevlileri silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan şahısların Burhaniye ilçesi İzmir-Çanakkale yolu üzerinde plakası tespit edilen araç ile seyir halinde olduklarının öğrenilmesi üzerine aracı takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde şahıslardan farklı marka ve ebatlarda toplam (5) adet tabanca, tabancalara ait (4) adet şarjör ile (22) adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak silah ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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