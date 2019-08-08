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Burhaniye'de sokak müzisyeni ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, turizm sezonunun en yoğun günleri yaşanırken, Ören Sahili de tatilcilerle doldu taştı.

08.08.2019 15:15 Burhaniye'de sokak müzisyeni ilgi gördü
Burhaniye ilçesinde, turizm sezonunun en yoğun günleri yaşanırken, Ören Sahili de tatilcilerle doldu taştı. Öne sahilinde çok sayıda işyeri konuklara hizmet ederken, Ören gezinti yolunda çalıp söyleyen sokak müzisyenleri de ilgi odağı oldu.

Ankara'dan gelen Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Göksun Öztürk de, gitar çalıp şarkı söyleyerek ekmek parası kazanıyor. Her akşam Ören gezinti yolunda müzik yapan Öztürk, 10 yaşından beri gitar çaldığını söyledi. 26 yaşındaki Göksun Öztürk'ün gitar eşliğinde söylediği şarkılar büyük ilgi gördü. Ören de tatil yaptığını anlatan Öztürk, "10 yaşımdan bu yana gitar çalıyorum. İki yıldan beri de Örende sokak müzisyenliği yapıyorum. Akşamları burada çalıp söylüyorum. Böylelikle ekmek param çıkıyor. Müziği çok seviyorum. Müzik sayesinde tatili bedavaya getiriyorum." dedi. Göksun Öztaürk'ü dinleyen Eylül Yağmur ve Zeynep Duran'da Öztürk'ün çok güzel çalıp söylediği belirterek kendisini takdir ettiklerini söylediler. - BALIKESİR

Burhaniye, Göksun, Ören, Güncel

Kaynak: İHA

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