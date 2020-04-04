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Burhaniye'de sosyal destek yardımları ulaştırılmaya başlandı

Burhaniye ilçesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ilk etapta ödenmesi kararlaştırılan 1000 TL sosyal yardım ödemelerinin evde teslimine başlandı.

04.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:10
Burhaniye'de sosyal destek yardımları ulaştırılmaya başlandı
Burhaniye ilçesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ilk etapta ödenmesi kararlaştırılan 1000 TL sosyal yardım ödemelerinin evde teslimine başlandı. Kaymakam Hüseyin Öner, dağıtım için emniyet, jandarma ve PTT görevlilerinden ekipler oluşturulduğunu, yardımların bütün hak sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Kaymakam Öner, "Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ilk etapta ödenmesi kararlaştırılan 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığı ile yapılacak 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı. Ülkemizde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun sağlanması maksadıyla oluşacak yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak amacıyla bizzat yardımlardan istifade edecek vatandaşlarımızın ikametlerinde yapılmaya başlandı. Alınan tedbirlere istinaden hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin vatandaşlara ikametlerinde ulaştırması için emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan kolluk birimleri ile PTT'nin posta dağıtıcı görevlilerinden ekipler oluşturuldu. Bu ekipler, 03.04.2020 Cuma günü saat 10.00 itibariyle göreve başlayarak hak sahiplerine sosyal yardımları ulaştırmaya başladı. Vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde vatandaşlarımıza ödenen yardımlar sebebiyle PTT önlerinde yoğunluklar oluşmaması amacıyla bir takım tedbirler aldık. Alınan tedbirler kapsamında görevlendirdiğimiz mutemetler vasıtasıyla yardım alacağı daha önce belirlenen vatandaşlarımıza ödemeleri kendi ikametlerinde yapacağız. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmeyerek evlerinde beklemelerini rica ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Burhaniye'de sosyal destek yardımları ulaştırılmaya başlandı - Haberler

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