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Burhaniye'de Sosyal Yardımlaşma Vakfına üye seçimi yapıldı

Burhaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

19.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38 Burhaniye'de Sosyal Yardımlaşma Vakfına üye seçimi yapıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mütevelli heyeti üye seçimine 26 mahalle muhtarı katıldı. Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; 2019 yılının genel değerlendirilmesi de yapıldı. 2020 yılında yapılacak çalışmalar ile yürütülecek faaliyetlerin de planlandığı toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak iki muhtar üyenin seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde, Kuyumcu Muhtarı Tahsin Özdemir ve Mahkeme Mahallesi Muhtarı Beksat Topçu SYDV 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine oy birliği ile seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı.

Toplantının akabinde, sivil toplum örgütleri arasından Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı. Mütevelli heyeti üye seçimine 17 sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Yapılan seçimde Atatürkçü Düşünce Derneği Temsilcisi Güler Akıncı, SYDV 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine seçilerek sivil toplum kuruluşlarını temsil etme hakkı kazandı. Yeni seçilen üyeleri kutlayan Kaymakam Öner, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 2020 yılı faaliyet döneminde görev alacak tüm muhtarlarımızdan mahallelerimizde yaşayan mağdur ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın tespitinin yapılarak vakıf başkanlığımızın bilgilendirilmesini önemle rica ediyorum. Aynı doğrultuda toplumda yardımlaşma ve dayanışma konularıyla meşgul olan derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz de çok önemli bir rolü yerine getiriyor. Halkımıza ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla ulaşarak hizmet sunuyoruz. Mahalle muhtarları olarak sizler vatandaşımızın ve devletimizin temsilcisisiniz. Bu nedenle vakıf çalışmaları dışındaki konularda da mahallelerinizde karşılaştığınız sorunları hep birlikte iletişim içerisinde çözme gayreti içerisinde olacağız" dedi. Yeni seçilen mütevelli heyeti üyesi muhtarları ve sivil toplum kuruluşu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Öner toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür etti. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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