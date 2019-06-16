16.06.2019 20:40
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Burhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Burhaniye

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, su deposuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, su deposuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi Karaoğlan Caddesinde bulunan Seyfi Uran, evinin bahçesinde bulunan boş su deposundan kedi sesi geldiğini duydu. Uran, su deposundaki 2 aylık yavru kediyi çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildridi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekip, 3 metre derinliğindeki su deposundan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi doğal ortamına salındı.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Balıkesir, İtfaiye, Burhaniye, Güncel

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