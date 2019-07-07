07.07.2019 15:39
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Burhaniye'de sulama motorundan çıkan ot yangını korkuttu

Burhaniye

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ayaklı Mevkiinde sulama motorundan çıktığı sanılan ot yangını korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ayaklı Mevkiinde sulama motorundan çıktığı sanılan ot yangını korkuya neden oldu. Yazlıkları duman atında bırakan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mevkiinde yangın ihbarını alan Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa zamanda olay yerine ulaştı. Yörede sulama yapan bir motordan çıktığı sanılan yangın kısa sürede sürdürüldü. Yangının söndürülmesi, yöredeki yazlıkçılara rahat bir nefes aldırdı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa

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