Haberler » Güncel » Haber

Burhaniye'de trafiğe kadın eli

Burhaniye ilçesine bir hafta önce atanan trafik amiri Özgül Reçel, dün ilk kez denetime katılırken, sürücüler alışılmışın dışında kadın polisleri de kontrolde görmeye başladı.

03.10.2019 15:03Burhaniye'de trafiğe kadın eli
Burhaniye ilçesine bir hafta önce atanan trafik amiri Özgül Reçel, dün ilk kez denetime katılırken, sürücüler alışılmışın dışında kadın polisleri de kontrolde görmeye başladı. İlçe Trafik Şube Amirliği görevine atanan komiser yardımcısı Reçel, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulamasında ilgi odağı oldu.

Uygulamaya katılan Kaymakam Hüseyin Öner, komiser yardımcısı Özgül Reçel'e başarı dilerken, "İlçemizde ilk kez bayan trafik amiri göreve başladı. Trafikteki farkındalığı artırma adına faydalı olacağına inanıyorum. Görevinde başarı diliyorum" dedi. Burhaniye Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulamaya bayan trafik polisi Hatice Karayörük de katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler
16:58 Karabük'te uyuşturucu operasyonu
16:58 Camiler ve Din Görevlileri Haftası
16:58 Cumhuriyet Tır'ı Nazilli'ye geldi
16:58 Limonun fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü
16:57 Üniversite öğrencilerine aşure ikramı
16:57 Erdoğan'a, slovenya büyükelçilerinin güven mektubu takdimi