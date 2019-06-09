Burhaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde, Çanakkale- İzmir
karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sırasında Ayvalık
'tan Edremit
yönüne gitmekte olan Ömer Bilimli yönetimindeki 78 AAE 499 plakalı araç ile karşı yönden gelmekte olan Ali Can
Özçelik yönetimindeki 77 BC 235 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Postacı Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken, araç sürücüleri ile 78 AAE 499 plakalı araçta bulunan Metin Bilimli ve Süheyla Bilimli yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları Burhaniye itfaiyesi çıkardı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadan sonra bir süre kapalı kalan yol araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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