Burhaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çanakkale- İzmir
yolu üzerinde meydana geldi. Ayvalık
ilçesinden Edremit
ilçesine giden Ömer Bilimli yönetimindeki 78 AAE 499 plakalı otomobil, Postacı kavşağında karşı yönden gelen Ali Can
Özçelik yönetimindeki 77 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobilde kullanılmaz hale geldi. Kazada, sürücüler ile Metin ve Süheyla Bilimli yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye
Amirliğine bağlı ekiplerce çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süheyla Bilimli'nin durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
kazayla ilgili soruşturmaya başlattı.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
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