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Burhaniye'de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak

Burhaniye ilçesinde, uluslararası oryantiring şenliği düzenleniyor.

25.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:49Burhaniye'de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak
ilçesinde, uluslararası oryantiring şenliği düzenleniyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri içinde düzenlenecek olan şenliğe, , ve 'da ekiplerin katılacağı açıklandı.

Burhaniye, uluslararası oryantiring şenliğine hazırlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenecek olan şenliğe, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık, belediye ve halk eğitimi müdürlüğü de destek oluyor. Şenliğe yurdun değişik yerlerinden çok sayıda ekibin katılacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "24 Nisanda Ören Mahallesi'nde düzenlenecek olan uluslararası oryantiring şenliği için bütün ekiplere davet mektupları gönderildi. Yurdun değişik yerlerinden çok sayıda ekip katılacak. Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan'ın katılmaları da kesinleşti. Çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Herkesi 24 Nisanda Ören'e bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Bulgaristan, Azerbaycan, Burhaniye, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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