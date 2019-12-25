Haberler » Güncel » Burhaniye'de uyuşturucuya geçit yok - Haber

Burhaniye'de uyuşturucuya geçit yok

Burhaniye ilçesinde, İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.

25.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:08 Burhaniye'de uyuşturucuya geçit yok
ilçesinde, İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki toplantıya, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum müdürleri katıldı.

İlçede uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda, öncelikle 2019 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Akabinde, 2020 yılında uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler, kontrolü sağlayacak denetleme çalışmaları, farkındalık eğitimleri ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konuları masaya yatırıldı. Toplantıyı değerlendiren Kaymakam Öner, " Uyuşturucu ile mücadele tüm kurumların koordineli bir şekilde ortak çalışmasıyla başarıya ulaşacaktır. Toplumun tümü için büyük tehlike arz eden bu tür bağımlılıklarla mücadelede sorumluluk almak gerekir. Uyuşturucu ile mücadele komisyonumuzla, kamu görevlilerimizle ve bilinçli vatandaşlarımızla uyuşturucu ve madde bağımlılıklarına topyekün karşı duracağız." dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32   Dündar: "Balkanlar'da Gönül Köprüleri Kuruyoruz" - Haber
15:31   Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Haber
15:30   Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Haber
15:30   Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor - Haber
15:26   Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğdu - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:39:10