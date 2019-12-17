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Burhaniye'de Yerli Malı Haftası coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Yerli Malı haftası Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu'nda kutlandı.

17.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:37Burhaniye'de Yerli Malı Haftası coşkusu
ilçesinde, Yerli Malı haftası Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu'nda kutlandı. "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul müdürleri ve okul yönetimi ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin tutumlu olması, savurganlığın önüne geçilmesi, yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte coşku yaşandı. Öğrenciler, yerli malı haftasını oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin müzik dinletisinin ardından öğrenci ve velilerin hazırladıkları Anadolu'nun yedi bölgesinden yerel lezzetlerin tanıtıldığı stantlar, katılımcılar tarafından teker teker ziyaret edildi. Öğrenciler, annelerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri arkadaşları ile paylaşmanın sevincini yaşadılar. Başarılı öğrencileri kutlayan Kaymakam Öner, "Ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması için yerli üretimin artması ve israfın önüne geçilmesi gerekiyor. Tasarruf yapılması ve yerli malının kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bilincin çocuklarda küçük yaşlarda yer etmesi ve milli şuur oluşması için düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR

Yerli Malı, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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