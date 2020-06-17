Burhaniye'de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, 5 saatte kontrol altına alınırken, 5 hektar alan zarar gördü.

17.06.2020 01:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:05
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, 5 saatte kontrol altına alınırken, 5 hektar alan zarar gördü.
Kırsal Ağacık Mahallesi'nde zeytin bahçelerinin bulunduğu tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankeri ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ile müdahale edilirken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter ile de havadan destek sağlandı. Köylülerin de yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre yüzlerce zeytin ağacı ve içerisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu 5 hektar alan zarar gördü.
Kırsal Ağacık Mahallesi'nde oturan Yakup Tunca, zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, Çevrede kekik toplayanlar var. Mutlaka biri dikkatsizlik yaptı. Allah'tan müdahale edildi de yangın büyümeden söndürüldü dedi. Burhaniye’de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Haber

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