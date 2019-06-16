16.06.2019 21:23
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Burhaniye'deki yangında bir ev zarar gördü

Burhaniye

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi Atatürk Caddesi numara 8'de bulunan Şaban Karaçam'a ait evde yangın çıktı. Dumanları gören Karaçam'ın komşuları itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Evde maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgli soruşturmayı sürdürüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Karaçam, Pelitköy, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

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