Burhaniye'den Kaçtılar, Edremit'te Yakalandılar

04 Aralık 2018 Salı 11:09



04 Aralık 2018 Salı 11:09

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cezaevinden firar eden 2 kişi, Edremit'te jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Ediline bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Burhaniye Açık Cezaevinden firar ettikleri için aranan H.R.K. ve H.K. isimli hükümlüler Edremit'in zeytinli Mahallesi'nde yakalandılar. Adiyeye sevk edilen 2 kişi yeniden tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR