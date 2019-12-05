Haberler » Güncel » Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit ve Havran ilçelerine vekalet ediyor - Haber

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit ve Havran ilçelerine vekalet ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Havran ve Edremit ilçelerine de vekalet ediyor.

05.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:38Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit ve Havran ilçelerine vekalet ediyor
ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, ve ilçelerine de vekalet ediyor. Edremit ve Havran Kaymakamlarının izne ayrılması nedeniyle üç ilçeye bakan Öner, hizmetlerin aksamaması için gayret gösterdiğini söyledi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Havran Kaymakamı Şeref Aydın izne ayrılınca her iki ilçeye Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner vekalet etmeye başladı. Öğleye kadar Burhaniye'de çalışan Öner, öğleden sonra da Edremit ve Havran ilçelerine gidiyor. Zaman zaman Edremit Kaymakamının da Burhaniye'ye vekalet ettiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, hizmetlerin aksamamamı için gayret gösterdiklerini söyledi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Edremit, Havran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 Balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:06 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti - Haber
16:05 Adliye önünde ateş eden maganda tutuklandı - Haber
16:05 Sahilde bulunan cisim AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
16:00 Kırşehir Belediye Başkanı maaşını kamu yararına kuruluşlara aktarıyor - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:07:46