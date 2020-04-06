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Burhaniye polisinden işaret diliyle "evde kal" klibi

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işaret dili kullanarak çektiği video klibinde vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

06.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:17
Burhaniye polisinden işaret diliyle
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işaret dili kullanarak çektiği video klibinde vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürüten ekipler, video klip çekerek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını için uyarılarda bulundu.
İşitme engelli vatandaşların da düşünüldüğü klipte, işaret dili de kullanıldı.
Klipte ayrıca bedensel engelli Gamze Padem de "evde kalın" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Güncel
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