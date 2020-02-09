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Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.

09.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:47Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti
'in ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Burhaniye'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül, beyin kanaması geçirdi. 28 Eylül'den bu yana doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti. Gökgül, Kocacami'de kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. yaşında yaşama veda eden Gökgül, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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