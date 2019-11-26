Burhaniyeli kadınlar, sahneledikleri oyunla 'şiddete hayır' dedi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Öykü Atölyesi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Aman aman bıktık valla' adlı oyunu sahneledi.

Burhaniye Öykü Atölyesi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla tiyatro gösterisi düzenledi. Reha Yurdakul Salonu'nda sahnelenen 'Aman aman bıktık valla' adlı oyunu 300 kişi izledi. Tiyatro eğitimi almamış amatör oyuncular tarafından sahnelenen oyunun yazarlığını ise, Filiz Çağlayan Kayalı yaptı. 21 kadın tarafından hazırlanıp sahnelenen tiyatro oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Oyun yazarı Filiz Çağlayan Kayalı, "Kadına, doğaya ve hayvan dostlara yönelik yapılan şiddetin tümünü anlatan oyunlar yazıyoruz. 8 yıldır şiddete farkındalık oluşturmak için yollardayız. Burhaniye'de, hemen yaşadığımız yerde, hemen çevremizde, yanı başımızda duran, tanık olduğumuz ya da bize anlatılan kadın öykülerini senaryolaştırıyoruz. Bunları yürekli kadınlarla birlikte sahneye taşıyoruz. Lütfen ses verin, kulak verin ve sessiz durmayın diye başlattığımız bir proje. Bu bizim 4'ncü oyunumuz. Başka şehirlerden de davetler aldık. Çağrıldığımız her yere gidiyoruz. Mahallelerde oynuyoruz. Kahvehanelerde oynuyoruz. Ama biz şiddete yeter dur, diyoruz" dedi.

Oyunculardan Pervin Çağlayan, "Kadınlar olarak şiddete farkındalık oluşturmak, yanı başımızdaki şiddete duyarsız kalmamak için bu projeleri üretiyoruz ve hayata geçiriyoruz. Şiddete sessiz kalmayalım. İktidar da gerekli düzenlemeleri yapsın. Şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.

Berrin Solak ise, "Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için oluşturulan önemli bir projenin parçasıyım. Hem müzisyen, hem de bir oyuncu olarak bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.