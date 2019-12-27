Haberler » Güncel » Burhaniyeli kursiyerler yaşlıları sevindirdi - Haber

Burhaniyeli kursiyerler yaşlıları sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği cilt bakımı kursu devam ederken, Kenan Sucuoğlu Huzurevine giden kursiyerler yaşlıları sevindirdi.

27.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:22 Burhaniyeli kursiyerler yaşlıları sevindirdi
ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği cilt bakımı kursu devam ederken, Kenan Sucuoğlu Huzurevine giden kursiyerler yaşlıları sevindirdi. Eğitmen Ayten Komşu'nun öncülüğünde huzurevine giden 15 kursiyer yaşlıların saçlarını kesti ve cilt bakımı yaptı.

Huzurevi Müdür Hatice Toptaş tarafından karşılanan 15 kursiyer, yaşlıların ellerini öpüp onlarla sohbet ederken saç bakımlarını yaptı. Tırnak kesen ve cilt bakımı yapan kursiyerler büyük takdir topladı. Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş, Eğitmen Ayten Komşu ve kursiyerlere teşekkür etti. Ziyarete katılan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı'da, Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş ve kurs öğretmeni Ayten Komşu ile kursiyerleri kutladı. Ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan Dükancı, "Bu gün kursiyerlerimiz önemli bir çalışmaya imza attı. Bura da 20 yaşlının saç kesimi ve cilt bakımları yapıldı. Kursiyerlerimiz yaşlıların dualarını aldılar. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Halk Eğitimi Merkezi, Hatice Çarpar, Cilt Bakımı, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Manisa sarıgöl çekirdeksiz sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı - Haber
18:51   Bozdağ, beyaza büründü - Haber
18:50   Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Haber
18:50   Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Haber
18:45   ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:54:17