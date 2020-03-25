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Burhaniyeli muhtarlar 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, jandarma ve polis, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşarken, mahalle muhtarları da yaşlıları yalnız bırakmadı.

25.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:51
Burhaniyeli muhtarlar 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştu
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, jandarma ve polis, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşarken, mahalle muhtarları da yaşlıları yalnız bırakmadı. Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey de, mahallesindeki yaşlılar için seferber oldu.

Sosyal medyada, "Sevgili 65 Yaş ve üstü mahalle sakinlerim bu sıkıntılı süreci evde geçireceğiniz için lütfen üzülmeyin. İhtiyaç duyduğunuz her zaman beni arayıp ihtiyaçlarınızı severek yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Bizim için önemlisiniz" yazan Kocabey, diğer muhtarlara da örnek oldu. Pek çok muhtar sosyal medyada aynı yazıyı paylaşırken, hizmet yarışına girdi. 05352169774 numaralı telefonunun 24 saat açık olduğunu anlatan Yalçın Kocabey, "Mahallemizde 5 bin seçmeniniz bulunmaktadır.Bunlardan pek çoğu yaşlılardan oluşmaktadır. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların ekmek, şeker, çay ve gazete gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz ve maaşlarını çekmede yardımcı oluyoruz. Pek çok muhtar arkadaşımızda benim gibi çalışıyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Balıkesir, Güncel

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