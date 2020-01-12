Haberler » Güncel » Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti - Haber

Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti

Burhaniye ilçesinde, kışın soğuk günleri yaşanırken, kar özlemi yaşayan öğrenciler de Kazdağına gitti.

12.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:34Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti
ilçesinde, kışın soğuk günleri yaşanırken, kar özlemi yaşayan öğrenciler de Kazdağına gitti. Kazdağında kar topu oynayan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Burhaniye'de kar düşmemesi üzerine birçok vatandaş kar görmek için dağlara çıkmaya başladı. Sekiz Eylül İlkokulu 3-C Sınıfı öğrencileri'de Öğretmenleri Mustafa Can ile birlikte Kazdağına gitti. Hanlar mevkiinde kartopu oynayıp piknik yapan öğrencilere velileri de eşlik etti. Kartopu oynayan öğrenciler, kardan adam yaparken unutulmaz bir gün yaşadı. Gezinin çok yararlı geçtiğini anlatan Öğretmen Mustafa Can, "Velilerimizle birlikte Kazdağına gittik. Öğrencilerimiz de velilerimizde çok mutlu oldu" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50  Kırşehir'de yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları - Haber
14:50  Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Haber
14:49  İzmir Kültürpark'taki yıkımlara tepki - Haber
14:48  Erzurum-93 harbi şehitleri anısına palandöken'e zirve tırmanışı - Haber
14:48  MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 14:51:13