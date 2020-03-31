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Burhaniyeli öğretmenlerden sağlıkçılar için siperlik maske üretimi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık ve belediye görevlileri seferber olurken, öğretmenler de maske üretimine başladı.

31.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:14
Burhaniyeli öğretmenlerden sağlıkçılar için siperlik maske üretimi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık ve belediye görevlileri seferber olurken, öğretmenler de maske üretimine başladı. Burhaniye Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, 3 boyutlu yazıcıda sağlık görevlileri için siperlik maske üretimine geçti.

Burhaniye'de 4 öğretmenin evlerinde ürettiği parçalardan, Burhaniye Bilim Sanat Merkezi'nde, siperlik maskeler hazırlandı. İlk üretim olan 300 maske, Burhaniye Sağlık Müdürlüğü ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne teslim edildi. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ile Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyiz Kaya'nın da aralarında yer aldığı öğretmenler, çalışmalarıyla takdir topladı. Maske üretiminin devam edeceğini söyleyen Burhaniye Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi.  Zihni, "Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu olumsuz günlerde, kötü günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onların ihtiyacı olabilecek yüz siperlerini 3 boyutlu yazıcılarda ürettik. Bugün de hem Devlet Hastanesi'ne hem Sağlık İlçe Müdürlüğü'ne, sağlık çalışanlarımızın kullanması amacıyla 300 adet yüz siperi ürettik. 4 okulumuzdaki öğretmenlerimiz 3 boyutlu yazıcıları evlerine götürerek ürettikleri maskeleri bugün bize teslim ettiler. Biz de sağlık çalışanlarına iletilmesi için sağlık müdürlüğümüze ve devlet hastanemize teslim ediyoruz. Alacağımız her tedbirin virüsten daha etkili olacağını düşünüyoruz. Tüm sağlık alışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz" dedi.Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Kaya ise "Koruyucu yüz maskeleri üretimi yapıyoruz. 3 okul olarak bu işe başladık. Burhaniye Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ürettiğimiz koruyucu yüz maskelerini devlet hastanesine ve diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Burhaniye Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Burhaniye, Güncel
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