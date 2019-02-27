Burhaniyeli Oryantiringçiler Balıkesir'de Kürsüye Çıktı

Kaynak: İHA

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Faruk Kızıklı İlkokulu'nda düzenlediği Oryantiring Kursu devam ederken, Burhaniyeli öğrenciler Balıkesir'de derece sahibi oldu. Yarışmada, ikinci olan Melis Özgün ile 4'ncü olan Defne Tarhal, okullarının gururu oldu.Tufan Sarp'ın öğretmenliği yaptığı Oryantiring Kursu'na katılan öğrenciler, Balıkesir Atatürk Parkında düzenlenen 14 yaş altı il birinciliğine katıldı. Toplamda 170 öğrencinin katıldığı yarışmada, 10 yaşIndaki Melis Özgün il ikincisi olurken, aynı yaştaki Defne Tarhal da 4.ncü oldu.Başarılı öğrencileri kutlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmeni Tufan Sarp'a teşekkür etti. Dükancı, öğrencilerin başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. - BALIKESİR