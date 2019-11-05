Haberler » Güncel » Burhaniyeli şair simitçi çölyak hastalığına dikkat çekti

Burhaniyeli şair simitçi çölyak hastalığına dikkat çekti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 yıl içtiği sigarayı bıraktıktan sonra yazdığı sigara karşıtı şiirlerle adını duyuran Ahmet Nedim Hergül, bu defa da çölyak hastalığına dikkat çekti.

05.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:14Burhaniyeli şair simitçi çölyak hastalığına dikkat çekti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 yıl içtiği sigarayı bıraktıktan sonra yazdığı sigara karşıtı şiirlerle adını duyuran Ahmet Nedim Hergül, bu defa da çölyak hastalığına dikkat çekti. Simit arabasına hastalıkla ilgili broşürleri asan Hergül, insanlara faydalı olmak istediğini söyledi.

Cumhuriyet meydanında simit satarak geçimini sağlayan 64 yaşında 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, bu güne kadar çeşitli kampanyalara destek olurken, bu defada çölyak hastalığına dikkat çekti. Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya ile tanışmasını anlatan Hergül, "Betül hanım benim yanımdan geçerken çölyaklıların simit yiyemediğini söyledi. Hastalığı ondan öğrendim. Daha sonra bana afişler getirdi. Şimdi bende bu afişleri simit arabasına astım İnsanları hastalıkla ilgili olarak bilgilendiriyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"
19:49 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar
19:49 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:45 Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
19:45 Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:54:11