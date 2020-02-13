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Burhaniyeli satranççılar il birincisi oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencileri, satrançta Küçükler Genel kategorisinde il birincisi oldu.

13.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:00Burhaniyeli satranççılar il birincisi oldu
'in ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencileri, satrançta Küçükler Genel kategorisinde il birincisi oldu. 2019-2020 Öğretim yılı Balıkesir Okul Sporları Satranç birincisi olan öğrenciler ilçenin gururu oldu.

Okul Müdürü Mehmet Çelik, başarılı öğrencileri kutladı. Okulun satranç takımı öğretmeni Taner Özen öncülüğündeki Güven Üstün, Alper Batuhan Aksoy, Arda Furkan Döveç, Avni Behlül Kılıç, Batuhan Akgül ve Ali Yılmaz'ı tebrik eden Müdür Mehmet Çelik, "Öğrencilerimiz çalışmalarının karşılığını il birinciliği kupasıyla taçlandırdı. Hepsini kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi. Başarılı öğrencilerin Nisan ayında düzenlenecek bölge birinciliklerine katılacakları açıklandı. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Spor

Kaynak: İHA

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