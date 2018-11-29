Burhaniyeli Yazar Altınbeyaz 'Efeler Yalnız Ölür' Adlı Kitabını Çıkardı

Burhaniye
ilçesinde, yazar Fatih
Altınbeyaz, Başkalarının Hayatı, Aşk, Ekmek ve Ölüm adlı kitaplarından sonra Efeler
Yalnız Ölür adlı kitabını da çıkardı. İlk iki kitabını 2015 yılında çıkardığını anlatan Altınbeyaz, yazmaya devam edeceğini söyledi.
Üçüncü kitabını çıkarmanın mutluğunu yaşadığını anlatan 36 yaşındaki 1 çocuk babası Fatih Altınbeyaz, "Efeler Yalnız Ölür piyasaya çıktı. Edebiyat
çevreleri yeni kitabımızı da kısa sürede kabullendi. Bu da beni mutlu etti. Daha önce başka bir yayınevi tarafından yayımlanmış iki kitabım, Başkalarının Hayatı, Aşk Ekmek ve Ölüm de ikinci baskıya hazırlanıyor. Bir anda baş merdivene çıkılmayacağını da çok erken yaşta öğrendim. Üstelik zor beğenen ve zor ikna olan bir insanım. Bu üç kitaba tekrar dönsem, değiştirmek isteyebileceğim yerler muhakkak vardır. Ama düzeltme ile aşındırma arasında ince bir çizgi de var, bunu da göz ardı etmemek lazım. İnsan olduğumuzu ve bir gün dünyayı terk edeceğimizi unutmamamız lazım. Birincil görevimizin 21. yüzyıl ultra dünyasının başlıca kronik sorunları; gasp edilen insan hakları, adaletsiz bölüşüm, tüm dünyada bozulup dağıtılan doğal çevre, yerinden yurdundan edilmiş insanlar ve mülteci/yetim/öksüz çocuklar olduğunu unutmadan yeni kitaplar yazmak istiyorum. Efeler Yalnız Ölür adlı son kitabım oldukça ilgi gördü. Bu kitapta, 1850'lerden başlayıp belli bir kronolojide 1970'li yıllara kadar uzanan on dört uzun hikayeden oluşan, Ege
İnsanı'nın otorite karşısındaki tutumunu ve bir dönemin kaderi olan efelik kültürünü anlatmaya çalıştım. Yazmaya devam ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Burhaniye,Fatih,Efeler
29 Kasım 2018 Perşembe 13:06