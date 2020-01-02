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Burhaniyeliler kartopu oynamak için Kazdağı'na gitti

Burhaniye ilçesinde yaşanan ılık havanın ardından kış kendini hissettirirken, vatandaşlar kartopu oynamak için Kazdığı'na gitti.

02.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34 Burhaniyeliler kartopu oynamak için Kazdağı'na gitti
ilçesinde yaşanan ılık havanın ardından kış kendini hissettirirken, vatandaşlar kartopu oynamak için Kazdığı'na gitti.

Burhaniye'de aralık ayı içinde yaşanan ılık havalardan sonra, 3-4 gündür kış kendini hissettirdi. Özellikle çocuklar, kartopu oynamak için yüksek yerlere taşındı. Pek çok Burhaniyeli de kar manzarası için Kazdağı'nı tercih etti. Berber Hasan Özavcı da, eşi ve çocukları ile birlikte Kazdağı Hanlar mevkiine gitti. Özavcı ailesi hep birlikte kartopu oynarken, gençler de kardan adam yaptı. Son günlerde yörede kışın iyice hissedildiğini anlatan Hasan Özavcı, "Yöredeki yüksek kesimlere kar düştü. Kartopu oynamak isteyenlerde daha çok Kazdağı'na gidiyor. Hep birlikte kartopu oynadık. Gençler de kardan adam yaptı. Güzel bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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