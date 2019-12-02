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Burkay: "Yeni yıla umutlu giriyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Yeni yıla umutlu giriyoruz.

02.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:09Burkay:
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Yeni yıla umutlu giriyoruz. Yatırıma dönük desteklerin artırılmasıyla birlikte üretim, istihdam ve ihracat odaklı güçlü bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebiliriz" dedi.

Başkan İbrahim Burkay, büyüme rakamlarına dair değerlendirmede bulundu. Türkiye ekonomisinin 9 ay boyunca küçüldükten sonra temmuz- ağustos- eylül aylarını içeren 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdüğünü belirten İbrahim Burkay, "Bu rakam Türkiyemizin gerçek potansiyelini yansıtmamakla birlikte son çeyrek için ortaya çıkan öncü göstergeler, 2020 ve sonraki yıllar için yatırım ve üretim ikliminin hedeflediğimiz noktaya gelmesi açısından bizlere umut vermektedir. yönetimimizin 'dengelenme, disiplin ve değişim' odaklı kalkınma planları doğrultusunda gerek kamu harcamaları gerekse de reel sektörümüze sunulan destekler büyüme rakamlarına pozitif katkı sağladı. İş dünyamıza verdikleri destekler için hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

İç pazar dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle birlikte güçlü bir kalkınma hamlesi için yatırım harcamaları konusunda uygulanan desteklerin daha da artırılması gerektiğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle devam etti:

"Başta makine, otomotiv ve inşaat gibi Türkiye'mizin ekonomik gelişimine öncelik eden stratejik sektörlere sağlanan desteklerin artırılarak sürdürülmesi ekonomimizi daha yüksek bir büyüme performansına ulaştıracaktır. Bu destekler, ülke ekonomimizi daha dirençli hale getirirken, istihdam ve ihracat potansiyelimize de ivme kazandıracaktır. Bursa iş dünyası olarak bizler de gerek üretim merkezlerimiz gerekse de yeni projelerimizle ülkemizin yatırım, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı hedeflerine yüksek düzeyde katkı sağlamayı sürdüreceğiz". - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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