Burkina Faso'da 100 Bin Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler
(BM
), Burkina
Faso'daki güvenlik sorunları nedeniyle en az 100 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden açıklamada, ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde etnik çatışmalar ve terör saldırıları nedeniyle en az 100 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi.
Bu kişilerin 60 bininden fazlasının yılın ilk iki ayında evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ülkede bin 100 okulun şiddet nedeniyle kapandığı, 157 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.
Ülkede 130 bin çocuğun ciddi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulanan açıklamada, 120 bin kişinin de sağlık hizmetlerine erişimi olmadığı aktarıldı.
Açıklamada, Burkina Faso'da 900 bin kişinin ağır olarak etkilendiği kriz için acil 100 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Güncel
Kaynak: AA