Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'nun kuzeybatısında ordu ile teröristler arasında çıkan çatışmada en az 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

01.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:00
Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi
Burkina Faso'nun kuzeybatısında ordu ile teröristler arasında çıkan çatışmada en az 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, Sourou eyaletindeki Toeni kentinde bulunan birliklerin, kimliği belirlenemeyen silahlı gruplarca saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği, bazı askerlerin ise yaralandığı kaydedildi.
Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla kişi öldü, 270 bin kişi ise evinden oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Burkina, Ordu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi’yle ilgili ilk kez konuştu Haberler
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi Haberler
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?

Son Dakika Güncel Haberleri

23:18: Nevşehir'e giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alınacak - Haber 23:17: İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj - Haber 23:15: Karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi - Haber 23:10: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haber 23:08: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haber 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber 22:24: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu - Haber 22:21: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır - Haber