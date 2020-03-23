Burkina Faso'da ABD Büyükelçisi koronavirüse yakalandı
Afrika ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının nispeten hızlı yayıldığı Burkina Faso'da 4 bakanın ardından ABD Büyükelçisi Andrew Young'un da test sonuçları pozitif çıktı.
23.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:22
Afrika ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının nispeten hızlı yayıldığı Burkina Faso'da 4 bakanın ardından ABD Büyükelçisi Andrew Young'un da test sonuçları pozitif çıktı.
Büyükelçi Young, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve büyükelçilik çalışanlarının karantinaya alındığını belirterek, ABD'nin Burkina Faso'ya virüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini kaydetti.
Diğer yandan Kovid-19 vaka sayısı 75'e yükselen ülkede, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Salgın dolayısıyla kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede, daha önce 4 bakanın test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Afrika Birliğinin dün paylaştığı verilere göre, kıtada 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti
Büyükelçi Young, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve büyükelçilik çalışanlarının karantinaya alındığını belirterek, ABD'nin Burkina Faso'ya virüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini kaydetti.
Diğer yandan Kovid-19 vaka sayısı 75'e yükselen ülkede, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Salgın dolayısıyla kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede, daha önce 4 bakanın test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Afrika Birliğinin dün paylaştığı verilere göre, kıtada 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Burkina, Afrika, Güncel