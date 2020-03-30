Burkina Faso'da askeri araç mayına çarptı: 6 ölü
Burkina Faso'nun kuzeybatısında devriye gezen askeri aracın mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
30.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:42
Burkina Faso'nun kuzeybatısında devriye gezen askeri aracın mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boucle de Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinin Gomboro noktasında devriye gezen askeri araç, mayına çarptı.
Patlamada 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Burkina Faso'nun doğusu ve kuzeyinde terör saldırıları nedeniyle 2015'ten beri istikrarsızlık yaşanıyor.
Ülkede son 4 yılda düzenlenen terör saldırılarında yaklaşık 700 kişi öldü, 270 binden fazla kişi yerinden oldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boucle de Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinin Gomboro noktasında devriye gezen askeri araç, mayına çarptı.
Patlamada 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Burkina Faso'nun doğusu ve kuzeyinde terör saldırıları nedeniyle 2015'ten beri istikrarsızlık yaşanıyor.
Ülkede son 4 yılda düzenlenen terör saldırılarında yaklaşık 700 kişi öldü, 270 binden fazla kişi yerinden oldu.
Kaynak: AA