Burkina Faso'da genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle sıtma mücadelesi

Burkina Faso'da eleştiri ve itirazlara rağmen sıtmayla mücadele için binlerce genetiği değiştirilmiş sivrisinek doğaya salındı.

Burkina Faso Sağlık Bilimleri Araştırmaları Enstitüsü (IRSS), ülkenin güneybatısındaki Bana kentinde bir köyde 10 bin genetiği değiştirilmiş erkek sivrisineği doğaya bıraktı.

Bazı sivil toplum kuruluşu ve dernekler, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin yeni hastalıkları bulaştırma riskine karşı halkın tedirgin olduğunu belirterek, bu sivrisineklerin bölgeye salınmalarına karşı çıkıyordu.

IRSS'den yapılan açıklamada, sıtmayla mücadele kapsamında yapılan söz konusu eylemin etik ve mevzuata uygun olduğu, bölgedeki topluluklardan izin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sıtmanın yaklaşık 400 türü bulunan, sıtmaya neden olan Anofel cinsi dişi sineklerden bulaşması nedeniyle erkek sivrisinekler tercih edildi." ifadesi kullanıldı.

Target Malaria (Hedef Sıtma) adlı girişim tarafından desteklenen proje Afrika'da bir ilk oldu.

Sıtma, hastalık taşıyan dişi sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor.

Burkina Faso'da geçen yıl 12 bin sıtma vakası görüldü, bunlardan 4 bini ölümle sonuçlandı.

Kaynak: AA