Burkina Faso'da gösteri ve toplanmalara koronavirüs yasağı
Burkina Faso'da iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından gösteri ve toplanmaların nisan sonuna kadar yasaklandığı bildirildi.
12.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:30
Burkina Faso'da iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından gösteri ve toplanmaların nisan sonuna kadar yasaklandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu ülkenin kuzeyinde iki yıldır yaşanan terör saldırılarını ve koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri görüşmek için akşamüstü toplandı.
Sağlık Bakanı Claudine Lougue, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hafta sonunda iki köye düzenlenen ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının şiddetle kınadıklarını belirtti.
Bakan Lougue, ayrıca ülkede iki kişide Kovid-19 virüsünün görülmesinden sonra alınan önlemler kapsamında bütün gösteri ve toplanmalara da nisan sonuna kadar yasak getirildiğini ifade etti.
Halka açık alanlarda yapılacak bütün ulusal ve uluslararası faaliyetlerin de askıya alındığını belirten Lougue, buna Mart sonunda ülkenin ikinci büyük kenti Bobo Dioulasso'da düzenlenmesi kararlaştırılan Ulusal Kültür Haftası'nın da dahil olduğunu kaydetti.
Burkina Faso'da 24 Şubat'ta Fransa'dan dönen bir papaz ve karısına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış, çift tedavileri yapılmak üzere hastanede karantinaya alınmıştı.
Öte yandan, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu ülkenin kuzeyinde iki yıldır yaşanan terör saldırılarını ve koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri görüşmek için akşamüstü toplandı.
Sağlık Bakanı Claudine Lougue, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hafta sonunda iki köye düzenlenen ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının şiddetle kınadıklarını belirtti.
Bakan Lougue, ayrıca ülkede iki kişide Kovid-19 virüsünün görülmesinden sonra alınan önlemler kapsamında bütün gösteri ve toplanmalara da nisan sonuna kadar yasak getirildiğini ifade etti.
Halka açık alanlarda yapılacak bütün ulusal ve uluslararası faaliyetlerin de askıya alındığını belirten Lougue, buna Mart sonunda ülkenin ikinci büyük kenti Bobo Dioulasso'da düzenlenmesi kararlaştırılan Ulusal Kültür Haftası'nın da dahil olduğunu kaydetti.
Burkina Faso'da 24 Şubat'ta Fransa'dan dönen bir papaz ve karısına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış, çift tedavileri yapılmak üzere hastanede karantinaya alınmıştı.
Öte yandan, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.
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Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Burkina, Kabine, Güncel
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