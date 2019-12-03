Haberler » Güncel » Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi - Haber

Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi

Son dönemde terörist saldırıların artış gösterdiği Burkina Faso'da, havai fişek kullanımının, imalatının ve satışının resmen yasaklandığı bildirildi.

03.12.2019 05:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 05:46Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi
Son dönemde terörist saldırıların artış gösterdiği Faso'da, havai fişek kullanımının, imalatının ve satışının resmen yasaklandığı bildirildi.
Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin ulusal sınırlar içinde eğlence amaçlı kullanılan havai fişeklere ilişkin kapsamlı bir yasal düzenlemeye gittiği belirtildi.
Açıklamada, "Eğlence amaçlı kullanılan 3604, özellikle 36 04 10 00 00 ve 36 04 90 00 00 tarife kategorisinde yer alan havai fişeklerin imal edilmesi, satılması, kullanılması ve bulundurulması ulusal topraklarda resmen yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Getirilen yasağın bütün durumlarda bağlayıcı olduğunun ve istisnalara tabi tutulmayacağının altının çizildiği açıklamada, yasağa uymayanların cezalandırılacağı da vurgulandı.
Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, 2 hafta önce ülkenin hava sahasında izinsiz uçtukları tespit edilen insansız hava araçları ya da uçakların düşman muamelesi göreceğini ve vurulacağını açıklamış, başkent Vagadugu'daki başta Fransa Büyükelçiliği olmak üzere yabancı ülkelerin temsilciliklerine buna ilişkin uyarı mektubu göndermişti.
Ülkede, 2015'ten bu yana düzenlenen terör saldırıları nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Burkina, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:52 Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı - Haber
05:46 Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi - Haber
05:38 Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 15 yaralı - Haber
05:32 Malezya'da sellerin ardından tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 15 bine yükseldi - Haber
04:46 Boko Haram Çad'da askeri noktaya saldırdı: 4 ölü - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haberler
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Haberler
3.12.2019 06:30:56