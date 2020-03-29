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Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı

Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.

29.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:18
Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı
Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.
Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Kovid-19'a rastlanmıştı.
Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.
Senegal'de vaka sayısı 115' ulaştı
Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.
Ülkede, Kovid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Burkina, Afrika, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı - Haberler

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