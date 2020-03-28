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Burkina Faso'da Kovid-19 vaka sayısı 180'e ulaştı

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 28 artarak 180'e çıktığı bildirildi.

28.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:14
Burkina Faso'da Kovid-19 vaka sayısı 180'e ulaştı
Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 28 artarak 180'e çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerde 28 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 2 ölüm gerçekleştiği, 2 hastanın da iyileştiği ifade edildi.
Sahra altında salgından en fazla etkilenen ülke olan Burkina Faso'da toplam 180 vaka görüldü, bunların 9'u ölümle sonuçlanırken, 12 vaka da iyileşerek taburcu edildi.
Gine'de koronavirüs nedeniyle sağlık acil durumu ilan edildi
Diğer yandan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasını önlemek için ülkede 30 günlük sağlık acil durumu ilan ettiğini duyurdu.
Conde ulusal televizyondan yaptığı açıklamada, kara sınırlarının ticari geçişler hariç tüm geçişlere kapatıldığını, toplu taşımada taksi ve otomobillere şoför dahil 3 yolcu, motorsiklete 1 yolcu, minibüslere de 7-8 yolcu sınırlaması getirildiğini kaydetti.
Okul, ibadet yerleri, sinema, tiyatro, eğlence mekanları gibi umuma açık yerlerin 2 haftalığına kapandığını aktaran Conde 20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı ve ülkede düzenlenmesi planlanan uluslarararası konferansların iptal edildiğini veya ertelendiğini vurguladı.
Ülkede şu ana kadar 8 koronavirüs vakası görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Burkina, Afrika, Güncel

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