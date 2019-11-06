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Burkina Faso'da maden şirketi konvoyuna saldırı: 10 ölü

Kanadalı maden şirketi SEMAFO, Burkina Faso'daki Boungou altın madenine giden yolda konvoya düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

06.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:20 Burkina Faso'da maden şirketi konvoyuna saldırı: 10 ölü

Kanadalı maden şirketi SEMAFO, Burkina Faso'daki Boungou altın madenine giden yolda konvoya düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Şirket, saldırının madenden yaklaşık 40 kilometre uzakta gerçekleştiğini bildirdi.

Merkezi Montreal'de bulunan Batı Afrika Maden Arama Şirketi (SEMAFO), askeri personelin de eşlik ettiği 5 otobüslük konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Şirket, saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. SEMAFO, Boungou maden sahasının güvende olduğunu ve faaliyetlerinin etkilenmediğini belirtti.



Burkina, Maden, Dünya

Kaynak: DHA

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