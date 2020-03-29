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Burkina Faso'da pazar yerine saldırı: 15 ölü

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köyde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

29.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:42
Burkina Faso'da pazar yerine saldırı: 15 ölü
Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köyde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Burkina Faso resmi haber ajansına (AIB) göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Bam vilayetinin Momene köyündeki pazar yerine saldırdı.
Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri bölgede saldırganlara yönelik operasyon başlattı.
Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Burkina, Güncel

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