Burkina Faso'da Polis Konvoyuna Saldırı: 5 Ölü

Batı Afrika
ülkelerinden Burkina
Faso'nun doğusunda düzenlenen bombalı saldırıda 4'ü polis biri sivil 5 kişi hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Boungou bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının polis konvoyunun geçişi sırasında patladığı, 4 polis ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkenin doğusunda ağustostan bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afrika,Burkina,Polis
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:47