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Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi

Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi İZMİR'e, ramazan ayını evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi.

04.05.2020 02:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 02:29
Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi İZMİR'e, ramazan ayını evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi.
Yurt dışında 59 ülkede bulunan onbinlerce Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Burkina Faso'da bulunan 122 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 kişiyi tayışan uçak, saat 00.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı idi. Uçakta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra havaalimanına getirilen otobüslere bindirildi. 122 Türk vatandaşından 50'si polis eskortluğunda Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu, 72 kişi ise Buca ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hanzade Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurtlara yerleştirilen 122 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci başladı. Burkina Faso’dan 122 Türk vatandaşı getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Burkina, Güncel, Haber

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