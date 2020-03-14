Burkina Faso'dan ATO'ya davet
Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini, mayısta ülkesinde yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.
14.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:54
Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini, mayısta ülkesinde yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Nana ve beraberindeki heyetle görüştü.
Aktay, Burkina Faso'nun Batı Afrika'nın önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Burkina Faso arasında daha önce ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda biz de ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini yükseltmek için gayret göstermek isteriz." ifadelerini kullandı.
Nana da Türkiye ile iş birliklerini geliştirmek istediklerine işaret ederek ATO üyelerini, 27-29 Mayıs 2020'de Burkina Faso'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti. Türkiye'nin tecrübelerinden ve ekonomik gücünden yararlanmayı önemli bir avantaj olarak değerlendirdiklerini belirten Nana, Türkiye'nin özellikle inşaat konusundaki potansiyelinin ülkesi için çok değerli olduğunu kaydetti.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Nana ve beraberindeki heyetle görüştü.
Aktay, Burkina Faso'nun Batı Afrika'nın önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Burkina Faso arasında daha önce ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda biz de ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini yükseltmek için gayret göstermek isteriz." ifadelerini kullandı.
Nana da Türkiye ile iş birliklerini geliştirmek istediklerine işaret ederek ATO üyelerini, 27-29 Mayıs 2020'de Burkina Faso'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti. Türkiye'nin tecrübelerinden ve ekonomik gücünden yararlanmayı önemli bir avantaj olarak değerlendirdiklerini belirten Nana, Türkiye'nin özellikle inşaat konusundaki potansiyelinin ülkesi için çok değerli olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Burkina, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Ekonomi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Ekonomi
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Ekonomi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Ekonomi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı