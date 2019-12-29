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Burkina Faso'nun 6 bölgesinde OHAL bir yıl uzatıldı

Terör saldırılarının giderek arttığı Burkina Faso'da 1 Ocak'ta 6 bölgede uygulamaya konulan olağanüstü halin (OHAL) 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

29.12.2019 03:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 03:34 Burkina Faso'nun 6 bölgesinde OHAL bir yıl uzatıldı
Terör saldırılarının giderek arttığı Faso'da 1 Ocak'ta 6 bölgede uygulamaya konulan olağanüstü halin (OHAL) 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinou, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, 12 Ocak tarihinde sona erecek OHAL'in terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla bir yıl daha uzatıldığını belirtti.
Ülkenin toplam 13 bölgesinden 14 vilayeti barındıran Boucle du Mouhoun, Merkez Doğu, Doğu, Yüksek Havza, Kuzey ve Sahel bölgelerinide OHAL'in uygulanacağını kaydeden Dandjinou, hükümetin bu bölgelerde her türlü destekle güvenlik güçlerinin yanında yer alacağını belirtti.
Dandjinou, OHAL bölgesindeki halka güvenlik güçleriyle iş birliği halinde olmaları çağrısında bulundu.
Burkina Faso'nun kuzeyindeki OHAL kapsamındaki Soum vilayetinde yer alan Arbinda kentinde 24 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ tarafından askeri kamp ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırı düzenlenmiş, 7 asker, 31'i kadın 35 sivil hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri saldırıya karşılık vererek 85 teröristi etkisiz hale getirmişti.
7 bölgede OHAL sürüyor
Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel

Kaynak: AA

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