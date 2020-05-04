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Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Burkina Faso ve Gine'den getirilen 122 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

04.05.2020 03:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 03:43
Burkina Faso ve Gine'den getirilen 122 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan 122 Türk vatandaşı, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavullarını almak için alana indi.
Buradan otobüslere sosyal mesafeye uygun şekilde alınan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında İzmir Buca Hanzade Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Yurtlara ellerinde Türk bayraklarıyla giren vatandaşlar, tekrar ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi. Burkina Faso ve Gine’den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir’de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Gine, Güncel, Haber

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